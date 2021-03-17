Российские врачи указали на опасность ковидной прививки для беременных. Антитела у младенца не стоят риска

Медработница из Техаса получила первую дозу вакцины Moderna от коронавируса на 36-й неделе беременности. А через три недели у нее родился ребенок с антителами. Врачей такой иммунитет у ребенка не удивил. Проблема заключается в другом: кто разрешил вакцинировать беременную женщину?

Первый новорожденный с антителами

Педиатр Пол Гилберт заявил, что это первый известный случай в мире, когда у вакцинированной матери родился ребенок с антителами. При этом ранее женщина не была заражена коронавирусом.

Как сообщил Business Insider, антитела прошли через плаценту медработницы и обеспечили защиту ее ребенку. Сейчас неизвестно, как долго они будут сохраняться в организме новорожденного. Также неизвестно, сколько антител должно быть у ребенка, чтобы обеспечить ему защиту от коронавируса.

Дальнейшие исследования должны пролить свет на то, есть ли идеальное время для беременной сделать прививку, чтобы максимально защитить ребенка от вируса.

По словам кандидата медицинских наук и врача-педиатра Евгения Тимакова, ничего уникального в том, что у ребенка обнаружили антитела, нет. Они передаются малышу сначала через плаценту, а потом с грудным молоком.

«Дети рождаются у здоровой мамы уже с иммунитетом от многих инфекций. Потому что если мама переболела корью или ветряной оспой, то она передает этот же иммунитет ребенку. По такому же принципу все идет и после вакцинации», — объяснил врач в разговоре с «360».

COVID-19 в этом смысле протекает так же. Например, уже были случаи, когда у матерей, переболевших ковидом, рождались дети с антителами.

При этом иммунитет долго держаться не будет. У новорожденных, как и у взрослых, антитела в какой-то момент исчезнут. Тимаков отметил, что обычно антитела от подобных инфекций могут держаться от полугода до года.

«Длительный иммунитет вызывает только часть болезней. Например, герпес вызывает пожизненный иммунитет, так как находится в организме все время. В принципе, долгосрочный иммунитет на вирус вырабатывается только после того, как им переболели», — подчеркнул врач.

Почему была вакцинация?

Тимаков отметил, что в этой истории самый удивительный факт — не антитела у новорожденного, а то, что беременной женщине вообще сделали прививку от коронавируса. В России, например, запрещено прививаться «Спутником V» беременных — это прописано в инструкции. Испытания на них не проводили, как и у зарубежных поставщиков вакцины.

«Беременных вакцинируют в последнюю очередь, когда безопасность препарата абсолютно доказана и проверена. У нас беременным даже нельзя полоскания для горла и капли в нос делать, потому что они не исследованы на беременных», — рассказал Тимаков.

Академик РАН Виталий Зверев добавил, что в среднем от создания вакцины до ее допуска для беременных проходит от трех лет и больше. По мнению Зверева, вакцинировать беременных женщин и детей пока нельзя, потому что никто не знает последствий. В особенности для детей, потому что, как показывает практика, они в основном не переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

А Тимаков рассказал, что среди пагубных последствий вакцинации беременных может быть возникновение тромбозов в плаценте, аутоиммунный ответ со стороны ребенка и негативное влияние на репродуктивные системы. Однако это все теории, и, пока не было нормальных исследований на беременных, ни о чем судить нельзя.

Есть вероятность, что со временем ученые вообще придут к выводу, что беременных нельзя прививать от коронавируса. Зверев напомнил, что вакцина против краснухи и большинство живых вакцин беременным противопоказаны.