Миссия ОБСЕ приостановила работу в Донбассе

Массовые протесты около штаб-квартиры миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Донецке заставили наблюдателей приостановить свою работу в Донбассе. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на руководителя миссии Яшара Халита Чевика.

По его словам, около 200 человек вышли на митинг к гостинице, где находится штаб миссии с требованием содействия от наблюдателей по освобождению офицера самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), захваченного украинскими военными. Протестующие заблокировали вход в здание.

«Из соображений безопасности мы приостановили наши операции», — пояснил глава миссии. Яшар Халит Чевик добавил, что угроз со стороны протестующих никто из членов миссии не слышал.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко обвинил украинских военных в похищении сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка. Он пояснил, что этот офицер обеспечивал безопасность наблюдателей ОБСЕ во время их поездок по территориям. Но сейчас участники миссии не предпринимают никаких шагов, чтобы принудить власти Киева к его возвращению.

Филипоненко заявил, что СБУ применяет к похищенному меняют пытки и психотропные препараты, чтобы он дал ложные показания. Кроме того, на подконтрольных Киеву телеканалах видео с телефона Косяка, которое он снял во время учебных стрельб, выдали за обстрелы позиций украинских военных.

Служба безопасности Украины подтвердила, что задержала военнослужащего ЛНР. Ведомство не назвало его имени, но пояснило, что он проходит подозреваемым по делу об убийстве, совершенном в 2010 году. Украинские военнослужащие задержали мужчину, когда посчитали, что он проводит незаконную разведку.