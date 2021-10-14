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    14 октября 2021, 18:37

    Служба безопасности Украины допросила бойца ЛНР

    Военнослужащего ЛНР допросили сотрудники СБУ

    Антон Ишбульдин

    Сотрудники Службы безопасности Украины рассказали о допросе военнослужащего из Луганской народной республики. Задержанного обвинили в совершении убийства в 2010 году, сообщил официальный сайт ведомства.

    Служба безопасности Украины допросила бойца ЛНР

    Сотрудники СБУ сообщили, что задержанный военнослужащий ЛНР является уроженцем города Алчевск и подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году. В 2014 году вступил в батальон «Брянка СССР».

    Украинская служба безопасности отметила, что у мужчины с собой в момент задержания был пистолет с двумя обоймами. По мнению сотрудников СБУ, военнослужащий ЛНР не мог иметь при себе оружие, а также должен был заниматься разминированием участка земли для размещения там нового пропускного пункта. Украинские спецслужбы заподозрили задержанного в ведении незаконной разведки.

    Военнослужащему ЛНР вменяют ряд обвинений и решают вопрос о его заключении под стражу.

    Летом у линии соприкосновения в Донбассе погибли два украинских силовика. Об этом сообщил сайт народной милиции Луганской народной республики.