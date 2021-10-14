ЛНР заявила о бездействии ОБСЕ по делу о похищенном офицере

Украинские военные похитили с территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Наблюдатели от ОБСЕ, которые знают об этой ситуации бездействуют и не призывают власти Киева к ответу. Об этом в Telegram-канале Народной милиции ЛНР сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

Он пояснил, что украинские спецслужбы опубликовали видео допроса, где скрыли лицо похищенного. Но в руководстве республики уверены, что речь идет о сотруднике СЦКК, которого забрали с территории республики.

«Нам достоверно стало известно, что к задержанному представителю СЦКК ЛНР оперативниками СБУ применяются пытки и психотропные препараты, с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний», — говорится в сообщении.

Кроме того украинские силовики пытаются выдать записанные на телефон кадры учебных стрельб за обстрелы позиций своей армии. Главная цель все этого очернить военнослужащих Народной милиции ЛНР и дискредитировать ее представителя в СЦКК.

Иван Филипоненко отметил, что наблюдатели ОБСЕ закрыли глаза на эту ситуацию и не принимают никаких усилий, чтобы наказать Украину за грубейшее нарушение договоренностей. Он подчеркнул, что похищенный был одним из тех кто обеспечивал безопасность наблюдателей во время поездок.

Представитель Народной милиции ЛНР обратился к правозащитным организациям и международным наблюдателям принять меры в отношении Киева, посодействовать освобождению похищенного офицера и провести тщательное разбирательство с последующим наказанием виновных.

Украинские военные взяли в плен офицера ЛНР в районе пункта пропуска «Первомайск — Золотое» в минувшую среду, 13 октября. Сегодня Служба безопасности Украины сообщила, что задержанный военнослужащий ЛНР проходит подозреваемым по уголовному делу об убийстве в 2010 году. Также его заподозрили в проведении незаконной разведки.