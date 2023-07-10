Мир 10 июля 2023, 10:09 Мирзиеев победил на досрочных выборах президента Узбекистана ЦИК Узбекистана: Мирзиеев победил на президентских выборах РИА «Новости»

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Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на выборах главы государства с 87,05% голосов избирателей. Об этом заявил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.

«По предварительным данным, набрал 87,05% голосов, по закону он избран президентом», — главу Центризбиркома Узбекистана процитировал ТАСС.

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Он отметил, что избранным главой государства считается кандидат, набравший 50% голосов плюс один голос.

Второе место по итогам голосования с результатом 4,43% голосов занял кандидат от социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова. На третьей строчке — лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов, у него 4,02% голосов.

В воскресенье в Узбекистане начались досрочные выборы президента, первые после нововведений в конституцию. Поправки, в частности, продлили президентский срок с пяти до семи лет. Возможность участвовать в выборах получили пять официально зарегистрированных в республике политических объединений. Выборы признали состоявшимися, когда явка превысила необходимые 33%.