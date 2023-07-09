Мир 09 июля 2023, 09:29 Голосование на досрочных выборах президента началось в Узбекистане ЦИК Узбекистана объявил о начале голосования на досрочных выборах президента РИА «Новости»

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Голосование на досрочных выборах президента Узбекистана началось на более 10,7 тысячи избирательных участков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Узбекистана.

«В 08:00 часов 9 июля <…> открылись все 10 784 избирательных участка, на которых началось голосование по досрочным выборам президента Узбекистана», — сказал представитель пресс-службы.

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Он уточнил, что голосование завершится в 18:00 по местному времени.

По словам секретаря участковой комиссии Зумрат Ахмедовой, выборы стартовали весьма активно. Она выразила уверенность, что из 3002 человек, включенных в список для голосования на 619-м избирательном участке, свой выбор сделают около 90%.

По данным ЦИК, на выборы аккредитовали около 800 международных наблюдателей и около 1,5 тысячи местных и иностранных журналистов.

Избирательная кампания стартовала в Узбекистане 10 мая. Досрочные выборы станут первыми после внесения поправок в конституцию республики.