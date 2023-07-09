Мир 09 июля 2023, 11:03 Выборы в Узбекистане признали состоявшимися ЦИК Узбекистана признал президентские выборы состоявшимися, явка превысила 33% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выборы президента в Узбекистане признали состоявшимися. По состоянию на 11:00 по местному времени явка превысила необходимые 33%. Об этом сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Бахром Кучкаров, его слова привел ТАСС.

«На 11:00 избирательные участки посетили 33,54% от общего числа избирателей, это данные с фиксирующей явку электронной системы», — сказал он.

Реклама

В ЦИК уточнили, что выборы посетят порядка 800 иностранных наблюдателей, а также более 1,5 тысячи аккредитованных зарубежных и местных журналистов.

В воскресенье в Узбекистане начались досрочные выборы президента, первые после нововведений в конституцию. Поправки, в частности, подразумевают продление президентского срока с пяти до семи лет.

Таким образом, нынешний глава государства Шавкат Мирзиеев, избранный в 2016 году, может остаться на посту до 2037 года.