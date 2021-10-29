Мировое соглашение между Тиньковым и Минюстом США утвердили в суде

Окружной суд Северной Калифорнии утвердил мировое соглашение по делу о налоговых претензиях Минюста США к основателю TSC Group Олегу Тинькову. Миллиардер уже выплатил требуемые 509 миллионов долларов.

На заседании судья указал, что реальный приговор по этому делу неприемлем из-за состояния Тинькова. Ранее у него была выявлена лейкемия. В случае тюремного заключения бизнесмен мог даже погибнуть, сообщил РБК.

Согласно мировому соглашению, условия которого стороны согласовали этой осенью, Тиньков должен был выплатить 509 миллионов долларов. Из них 449 миллионов относились к первоначальным налоговым обязательствам с процентами и штрафу за мошенничество почти на 100 миллионов долларов. Остальная часть суммы — дополнительные налоговые обязательства миллиардера. Также Тиньков признал свою вину.

В течение года бизнесмен будет находиться под надзором.

Претензии налоговиков к основателю Тинькофф банка были связаны с тем, что он подписал налоговую декларацию с заниженным доходом и состоянием в 2013 году. Этот документ он подал в налоговую, отказавшись от американского паспорта.

Но за несколько дней до этого TCS Group Holding PLC вышла на IPO на Лондонской фондовой бирже. Стоимость акций Тинькова, по данным налоговой, составила миллиард долларов.

Однако, как посчитали в Минюсте, Тиньков не сообщил о прибытии активов, хотя по действующему законодательству был обязан сделать это.