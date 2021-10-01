Минюст США: Олега Тинькова могут освободить в рамках сделки с правосудием

Основатель TCS Group Олег Тиньков проведет год под надзором и выплатит штраф в размере 250 тысяч долларов в рамках сделки с американским правосудием. Об этом сообщило Министерство юстиции США в распространенном в пятницу заявлении.

В качестве отбытого тюремного срока будет зачтено время под арестом в Лондоне. Помимо штрафа, Тиньков должен выплатить 506 828 377 долларов. Эта выплата начислена в качестве компенсации за нанесенный Штатам в 2013 году ущерб в размере 248 525 339 долларов, на который были начислены проценты и пени, отметил ТАСС.

Американские власти рекомендовали суду принять сделку. Однако, за судом сохраняется возможность отказаться от ее подтверждения, а также потребовать права самостоятельно определить приговор, поскольку Олег Тиньков признал себя виновным.

Несколько часов назад стало известно, что Тиньков признал свою вину по делу о налоговых нарушениях в США. Он изменил свою позицию в рамках сделки со следствием. Бизнесмен также согласился выплатить компенсацию. Вынесение приговора российскому предпринимателю назначено на 29 октября.