Тиньков пошел на сделку со следствием по налоговому делу в США

Основатель TCS Group Олег Тиньков признал вину по делу о налоговых нарушениях в США. Бизнесмен изменил свою позицию в рамках сделки со следствием.

Тиньков также согласился выплатить компенсацию более 500 миллионов долларов по делу, сообщило РИА «Новости».

Вынесение приговора российскому предпринимателю назначено на 29 октября.

В суде подчеркнули, что основателю TCS Group в рамках сделки необходимо выплатить указанную сумму в течение пяти дней.

Ранее он отказывался признавать свою вину. Тинькова обвинили в нарушении двух пунктов закона о налоговой декларации, за каждый из которых его могут посадить на три года и выписать солидный штраф.