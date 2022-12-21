Мир 21 декабря 2022, 11:48 Армения призвала Совбез ООН отправить в Карабах миссию для оценки гуманитарной ситуации Представитель Армении Маргарян призвал Совбез ООН оценить гуманитарную ситуацию в Карабахе РИА «Новости»

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Власти Армении призвали направить в Нагорный Карабах миссию, чтобы оценить гуманитарную ситуацию в регионе. Об этом заявил представитель республики при ООН Мгер Маргарян во время заседания Совета безопасности организации, написало агентство «Арменпресс».

Маргарян отметил, что СБ ООН должен предпринять шаги и потребовать от Азербайджана соблюдения положений трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года. Также необходимо заставить азербайджанскую сторону снять блокаду Лачинского коридора.

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«Также развернуть в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре миссию по установлению фактов для оценки местной гуманитарной ситуации, обеспечения беспрепятственного доступа агентств ООН в гуманитарных целях в Нагорный Карабах», — сказал Маргарян.

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Он добавил, что армянская сторона призвала Совбез ООН выполнять свои обязательства по поддержанию мира и безопасности. Кроме того, нужно осудить «агрессивные действия» Азербайджана, представляющие, по его мнению, угрозу жизни для народа Нагорного Карабаха.