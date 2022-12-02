Мир 02 декабря 2022, 06:20 Мирное решение вопроса Курил в Японии назвали пока невозможным Премьер Японии Кисида назвал мирный договор с Россией по территориям пока невозможным Википедия

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Отношения между Россией и Японией осложнились, поэтому на заключение мирного договора по итогам Второй мировой войны и Курильским островам рассчитывать не приходится. Об этом заявил во время дебатов японский премьер-министр Фумио Кисида, сообщил ТАСС.

«В нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора», — сказал он.

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Глава правительства назвал российско-японские отношения крайне сложными. Он сказал, что именно сейчас не видит шанса на определение принадлежности Курильских островов дипломатическим путем и заключения мирного договора, но пообещал работать над этим.

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Из-за территориальных разногласий страны не смогли заключить мирное соглашение по итогам Второй мировой войны. Весь полуостров перешел сначала к СССР, затем — к России, однако Япония называет его часть «северными островами» и оспаривает принадлежность. В 2022 году Россия вышла из соглашения об упрощенном режиме посещения Курил бывшими жителями из Японии.