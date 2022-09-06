Япония сама подтолкнула Россию к отмене безвиза для посещения Курил: подробности | 360°

Мир 06 сентября 2022, 13:33 (обновлено: 06 сентября 2022, 16:35) Поделиться Telegram

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Viber Отношения заморожены во льду Курил. Япония и Россия померились санкциями Японист Кистанов заявил, что пока в отношениях России и Японии нет никакого просвета Россия, Курильские острова. Фото freepik.com

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Япония возмутилась отменой безвизового режима посещения Курил. Страна восходящего солнца посчитала это слишком жестким ответом на многочисленные антироссийские санкции. При этом отменять их японское правительство не собирается, хотя в результате страдают их граждане.

Японцам с Курил отменили безвиз

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Россия отменила облегченный визовый режим для посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Японцы — бывшие жители Курил пользовались этой льготой с 1999 года, а пять лет назад для стартовали первые чартерные рейсы на южные острова архипелага, написал ТАСС.

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Однако из-за участия Японии в антироссийских санкциях действие Соглашения об облегченном посещении Курил японцами отменили 5 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МИД уведомить об этом решении японскую сторону.

На следующий день генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно выразил решительный протест и заявил, что ответственность за ухудшение отношений между странами теперь «целиком лежит на России».

Флаги России и Японии. Фото freepik.com

Курилы стали национальной идеей Японии

Стоит отметить, что Япония считает Курилы своей собственностью и их возвращение уже давно стало национальной идеей. На их картах эти земли указаны как территория Японии, учрежден траурный День Северных территорий — так в Японии называют Южные Курильские острова.

Политики добавляют себе очки, публично заявляя, что суверенитет Японии распространяется на Курильские острова и «необходимо разрешить вопрос территорий, не оставляя его следующим поколениям». В нынешнем апреле МИД Японии впервые за много лет назвал Курилы «незаконно оккупированными».

Периодически находятся горячие головы, которые требуют отобрать у России Курильские острова силой или шантажом. Например, предлагали заблокировать проливы между материковой Россией и четырьмя островами, перекрыв там снабжение. К счастью, дальше слов дело никогда не идет.

При этом даже получи Япония Курилы, особого счастья людям они бы не принесли. Российский дипломат, заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в России, японовед Георгий Кунадзе отметил, что вернуться жить на острова захотят немногие.

К тому же обустроить там жизнь и коммуникации будет стоить экономике страны миллиарды долларов или евро. Куда важнее для японцев возможность свободного посещения островов, чтобы поклониться могилам предков.

Мыс Столбчатый, Курильские острова. Фото freepik.com

Поддержать санкции Японию заставили США

Директор Института политических исследований Сергей Марков в разговоре с «360» отметил, что для Японии более серьезным ударом стал бы полный запрет на посещение Курильских островов. Ведь для многих японцев очень важно посещать могилы предков на островах.

«В японском народе ввиду американской оккупации сложился очень большой потенциал японский национализма и чувство гордости. И единственное направление, куда он может быть реализован, — это Южные Курильские острова», — сказал политолог.

Он добавил, что в Японии наверняка понимали, каким будет ответ на антироссийские санкции, и ожидали его. Именно поэтому японцы так долго медлили с введением запретительных мер против России. Однако американцы буквально заставили их.

Япония была готова к ответу России

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов согласился с тем, что Японии были понятны последствия ее враждебной позиции в отношении России в связи со специальной военной операцией на Украине.

«Кстати говоря, еще в марте были приостановлены эти безвизовые обмены между Россией и Японией относительно Южных Курил, или Северных территорий, как их называют японцы. А теперь вот пришлось пойти дальше, учитывая, что Страна восходящего солнца не ослабляет накал своей антироссийской деятельности», — уточнил Кистанов.

По его словам, реакция японской стороны ожидаема и дежурна: она всегда протестует против любой деятельности на России на Южных Курилах, так как считает их своей территорией. Сейчас уже раздаются очередные возмущения по поводу российских военных учений.

Отношения России и Японии в глубокой заморозке

Кистанов уточнил, что единственное, что интересует Японию, — получить назад четыре Курильских острова. Все свои отношения с Россией, а особенно ее уступки, японцы рассматривали как продвижение в направлении этой конечной цели.

«Когда мы разрешили японцам безвизово ездить на Курилы, в Японии рассматривали как очередной маленький шажок к достижению этой цели. Теперь они лишились этого „шажка“, что вызывает большое раздражение. И, конечно, бьет по бывшим жителям островов», — сказал Кистанов.

Он уточнил, что дальнейшие отношения Японии и России зависят от того, как будет развиваться ситуация на Украине и какую позицию в связи с этим будет занимать японская сторона. Пока что никакого просвета не видно, отношения находятся в глубокой заморозке, с неясными перспективами.

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