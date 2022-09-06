Общество 06 сентября 2022, 03:21 Поделиться Telegram

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Viber Россия вышла из Соглашения об облегченном посещении Курил бывшими жителями-японцами Премьер Мишустин подписал указ о прекращении облегченного посещения Курил японцами РИА «Новости»

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Россия прекращает действие Соглашения об облегченном посещении Курил японцами — бывшими жителями островов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

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С момента подписания распоряжения прекращается действие соглашения об упрощенной процедуре поездок на Кунашир, Итуруп и острова Малой Курильской гряды японскими гражданами, ранее проживавшими на этих территориях, а также членам их семей.

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Мишустин поручил МИД России уведомить японскую сторону об этом решении.

Ранее Россия отклонила требование Японии отказаться от учений «Восток» на Курилах. Демарш японской стороны назвали безосновательным и бессмысленным.

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