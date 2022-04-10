Украинскую «Точку-У» ночью сбили в небе над Донецком

Украина минувшей ночью опять попытались ударить ракетой «Точка-У» по Донецку. Ракету сбили средства ПВО Народной милиции ДНР, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Силы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики предотвратили очередную попытку украинского командования нанести ДНР огневое поражение с помощью ракеты тактического комплекса «Точка-У». Ракету сбили, сейчас выясняют, где упали обломки, и какой ущерб нанесли.

За минувшие сутки украинские каратели выпустили по ДНР более 300 мин и снарядов из «Градов», артиллерии и минометов. Под обстрелы попали районы 14 населенных пунктов ДНР. Жертвами украинской агрессии стали два мирных жителя, еще 31 пострадал, в том числе один ребенок. Повреждены 36 жилых домов и восемь объектов инфраструктуры.

В морском порту Мариуполя отступающие остатки украинских националистов захватили болгарское судно «Царевна» и грузовой корабль «Леди Аугуста» под ямайским флагом. Моряков взяли в заложники. Нацисты ведут огонь с палуб из минометов и гранатометов.