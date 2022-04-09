Украина обстреляла пограничный пост под Курском

Пограничный пост в Курской области подвергся минометному обстрелу со стороны Украины. Об этом глава региона Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня вечером со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района», — сообщил губернатор.

Старовойт добавил, что никто не пострадал, ничто не разрушено. Российские пограничники и военнослужащие ответным огнем подавили украинскую огневую точку.

Глава Курской области добавил, что находится на постоянной связи с военными. По его словам, ситуация в приграничных селах под контролем.

«Прошу жителей сохранять спокойствие», — добавил Старовойт.

Накануне несколько взрывов раздалось в Белгородской области на границе с Украиной. Однако Сергей Бикетов, глава администрации Волоконовского района, где все произошло, заверил жителей, что никакого обстрела не было, никто не пострадал и разрушений нет. В конце марта выпущенный с Украины снаряд ранил нескольких человек под Белгородом.