Мир 14 апреля 2024, 03:51 «Мир не может позволить себе еще одну войну». Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль Генсек ООН Гутерриш призвал прекратить военные действия Ирана против Израиля РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил воздушную атаку Ирана на Израиль и призвал стороны немедленно прекратить боевые действия. Его заявление передало РИА «Новости».

По словам Гутерриша, эскалация конфликта может стать разрушительной для всего региона.

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«Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке», — отметил он.

Генсек ООН добавил, что Ближний Восток, да и мир в целом «не могут позволить себе еще одну войну».

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес комбинированный удар беспилотниками и баллистическими ракетами по территории Израиля. Удар был нанесен в качестве ответа на атаку ЦАХАЛ по посольству Ирана в Сирии.

Жители Израиля начали прятаться в бомбоубежища.