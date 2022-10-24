24 октября 2022, 12:52
Мир не должен допустить обладания Украиной ядерным оружием — Нарышкин
Директор СВР Нарышкин: мир не должен допустить обладания ядерным арсеналом Украиной
Мировое сообщество не должно допустить обладания Украиной ядерным оружием. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.
Стремление украинских властей к обладанию ядерным оружием Нарышкин назвал очевидным после выступления президента Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене.
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«И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить», — отметил Нарышкин.
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Накануне Россия провела переговоры с Турцией, обозначив озабоченность по поводу вероятных провокаций со стороны украинских войск с применением «грязной бомбы». Внешнеполитические ведомства Франции, США и Великобритании заявили, что не считают обоснованными опасения российской стороны о возможном применении такого оружия Украиной.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения ядерного арсенала Кремлем, написал RT.
Ядерное оружие
Россия
Украина
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