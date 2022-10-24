Мир 24 октября 2022, 12:52 Мир не должен допустить обладания Украиной ядерным оружием — Нарышкин Директор СВР Нарышкин: мир не должен допустить обладания ядерным арсеналом Украиной РИА "Новости"

Читать 360tv в

Мировое сообщество не должно допустить обладания Украиной ядерным оружием. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

Стремление украинских властей к обладанию ядерным оружием Нарышкин назвал очевидным после выступления президента Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене.

Реклама

«И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить», — отметил Нарышкин.

Реклама

Накануне Россия провела переговоры с Турцией, обозначив озабоченность по поводу вероятных провокаций со стороны украинских войск с применением «грязной бомбы». Внешнеполитические ведомства Франции, США и Великобритании заявили, что не считают обоснованными опасения российской стороны о возможном применении такого оружия Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения ядерного арсенала Кремлем, написал RT.