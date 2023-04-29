Мир 29 апреля 2023, 17:27 Минздрав Украины закупил мешки для трупов перед контрнаступлением Mash: Минздрав Украины закупил более 26 тысяч мешков для трупов РИА «Новости»

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Массовую скупку мешков для трупов провело Министерство здравоохранения Украины. Как сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на сайт государственных закупок, всего по тендерам закупили 26 тысяч пакетов. Поставщики уже провели отгрузку товара.

Журналисты уточнили, что мешки распределили между городскими больницами Киева и Харькова. Столичные медики получили тару для хранения тел на 50 тысяч гривен, провинциальным врачам «пластиковые гробы» передали на 46 тысяч гривен. Пакеты выдерживают вес до 200 килограммов.

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Получатель еще одной — самой крупной — закупки на 25 тысяч пакетов для утилизации не указан. Стоимость этого тендера составила 2,5 миллиона гривен. Все заявки министерство оставило в марте и апреле.

По версии авторов Mash, мешки для трупов Минздрав Украины закупил перед будущим контрнаступлением ВСУ, которое откладывали уже несколько раз.

Российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что украинские войска начнут наступление до 15 мая. По его словам, к этому сроку ранее сдерживающая контратаку ВСУ плохая погода закончится, а командование решит все свои внутренние проблемы.

О проблемах с погодой также говорил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что фактически подготовка бойцов уже завершилась, но теперь стоит ожидать только «воли Божьей, погоды и решения командования».