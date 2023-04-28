Мир 28 апреля 2023, 15:53 Начало контрнаступления ВСУ связали с погодой и Божьей волей Глава Минобороны Украины Резников заявил о готовности ВСУ начать контрнаступление РИА «Новости»

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Украинские войска готовы перейти в контрнаступление, но пока этому мешают погодные условия. Об этом в беседе с «РБК-Украина» заявил министр обороны страны Алексей Резников.

Он подчеркнул, что подготовка сил уже завершилась. Кроме поставленных странами Запада вооружения и боевой техники, ВСУ подготовили «бронированный кулак», куда вошли танки Challenger и Leopard, а также различные современные системы.

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«В глобальном смысле мы готовы. Как только будет воля Божья, погода и решение командиров, мы это сделаем», — заявил Резников.

Сообщения о весеннем контрнаступлении украинских войск начали появляться еще зимой. Но до сих пор точно неизвестны цели первых ударов. Власти страны называли разные даты. Например, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале марта анонсировал переход ВСУ в атаку в мае, а в середине апреля объявил, что контрнаступление начнется летом.

Об активности украинских спецслужб в рамках подготовки будущей атаки ВСУ заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Он отметил, что главное управление разведки и СБУ приступили к слежке за гражданами, которые сохранили общение с россиянами через мессенджеры. По словам Гагина, так спецслужбы пытаются не допустить утечек о продвижении военной техники.

Гагин добавил, что командование украинских сил также отвело от зоны боевых действий наиболее подготовленные части для их дальнейшего участия в контрнаступлении.