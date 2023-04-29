29 апреля 2023, 12:41
Пригожин уточнил сроки контрнаступления ВСУ
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: ВСУ пойдут в контрнаступление до 15 мая
Украинские части начнут контрнаступление в зоне спецоперации до 15 мая. Таким прогнозом поделился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью основателю проекту WarGonzo Семену Пегову.
«Украинская армия готова к контрнаступлению. <…> Может быть, 9 мая они нам дадут передохнуть, но до 15 [мая] наступление будет 100%», — отметил предприниматель.
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Пригожин обратил внимание, что украинскую армию ранее сдерживала плохая погода. Кроме того, по его мнению, контрнаступление могли отодвинуть какие-то внутренние проблемы, которые необходимо было решить военным ВСУ.
В среду, 26 апреля, пресс-служба бизнесмена сообщила, что, по прогнозу Пригожина, украинская армия пойдет в контрнаступление после 2 мая. Он не исключил, что боевики могут начать атаку в День Победы, чтобы «испортить праздник».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым.
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