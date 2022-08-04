Минздрав США объявил оспу обезьян чрезвычайной ситуацией

Число зараженных оспой обезьян в США превысил 6,5 тысячи человек. Это стало самым высоким показателем в мире. В этой связи министр здравоохранения и социальных служб Ксавьер Бесерра объявил распространение заболевания чрезвычайной ситуацией. Как сообщило агентство Bloomberg, такое заявление глава ведомства сделал во время телефонной пресс-конференции.

Бесерра пояснил, что режим чрезвычайной ситуации позволит выделить из федерального бюджета деньги для больниц и оплатить ускоренную разработку средств для диагностики.

«Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», — заявил министр.

Глава Минздрава добавил, что между штатами распределили около 600 тысяч доз вакцины Jynneos, которая показала свою эффективность против оспы обезьян. При этом он подчеркнул, что в Нью-Йорке и Сан-Франциско спрос на препарат все еще намного превышает предложение.

Как пояснили эксперты, для полной эффективности вакцины необходимо две инъекции с разницей в четыре недели. В связи с малым количеством препарата чиновники здравоохранения ряда штатов рекомендовали вводить пациентам только одну дозу.

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в конце июля. Он отметил, что, по оценке специалистов, самый высокий риск заражения в странах Европы. При этом он не исключил, что заболевание распространится по миру.

В России зарегистрировали только один случай заражения оспой обезьян у жителя Санкт-Петербурга. На этой неделе стало известно, что пациента выписали из больницы. Заболевание мужчина перенес в легкой форме.