Врачи вылечили первого и единственного в России пациента с оспой обезьян

Единственный случай оспы обезьян в России остался в прошлом. Медики выписали своего уникального пациента. Мужчина легко переболел болезнью, абсолютно здоров и незаразен. В Роспотребнадзоре уверены, что россиянам не грозит эпидемия. Чего не скажешь о Европе и США

Из больницы Санкт-Петербурга выписали единственного в России пациента с оспой обезьян. По словам медиков, мужчина полностью здоров и не заразен. Болезнь протекала в легкой форме, среди тех, кто мог с ним контактировать, случаев заболевания также не выявлены. Возможность распространения заболевания предотвращена, сообщило РИА «Новости».

Первый в РФ случай заражения оспой обезьян был зафиксирован в середине июля этого года. Молодой человек, вернувшегося из путешествия по Европе, обратился к медикам с характерной для этой болезни сыпью. Заболевшего изолировали в клинике. К счастью, пациент почти ни с кем не общался и жил один, поэтому распространения заболевания удалось избежать.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не видит высоких рисков заражения оспой обезьян для россиян. У отечественных специалистов уже есть тест-системы заболевания, есть вакцина от оспы. Сейчас уже успел хорошо себя показать. В данный момент оспа обезьян захлестнула Европу и США. Как минимум в двух американских штатах объявили режим ЧС из-за вспышки болезни, которую по неизвестным причинам никак не могут локализовать.