ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

Вспышка оспы обезьян стала чрезвычайной ситуацией области здравоохранения мирового масштаба. Об этом на брифинге заявил руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, написал ТАСС.

По его словам, ряд факторов заставил организацию дать такой статус заболеванию, несмотря на то, что члены чрезвычайного комитета ВОЗ не достигли консенсуса в этом вопросе.

«ВОЗ оценила, что риск оспы обезьян во всех регионах, в глобальном масштабе является умеренным. Кроме европейского, здесь риск высокий», — сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что существует риск дальнейшего международного распространения болезни.

Вспышки оспы обезьян ранее происходили в разных странах мира, включая Сингапур, Нигерию и Великобританию. В России 12 июля официально подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян.

Медики утверждают, что причин опасаться эпидемии нет. В частности, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вирус оспы обезьян не сможет распространиться так широко, как возбудитель коронавирусной инфекции.