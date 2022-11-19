Мир 19 ноября 2022, 17:49 Минздрав сообщил о 71 выписавшемся из больницы после теракта в Стамбуле Глава Минздрава Турции Коджа: 10 человек продолжают лечение после теракта в Стамбуле РИА «Новости»

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Из больниц выписался 71 человек после теракта на улице Истикляль в Стамбуле. Еще десять продолжают лечение. Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа у себя в Twitter.

«К настоящему времени из 81 человека, получившего ранения в результате взрыва на улице Истикляль, из больниц после лечения выписан 71 человек. Восемь пострадавших продолжают лечение в палатах терапии, двое находятся в реанимации», — написал министр.

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Теракт на улице Истикляль в Стамбуле произошел 13 ноября. Это один из самых оживленных пешеходных маршрутов города. В результате погибли шесть человек, еще 81 человеку потребовалась медицинская помощь. Уличные камеры видеонаблюдения запечатлели момент с закладкой бомбы. На кадрах оказалась женщина, оставляющая сумку на скамье в людном месте. На данный момент арестовали 17 человек, подозреваемых в причастности к преступлению. В их число входит и женщина, которая, предположительно, заложила сумку с бомбой.

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