Мир 16 ноября 2022, 13:55 Момент закладки бомбы на улице Истикляль в Турции попал на видео TRT Haber показал видео с закладкой бомбы на улице Истикляль в Турции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда женщина оставила взрывчатку на улице Истикляль в Турции. Кадры опубликовал турецкий телеканал TRT Haber.

Реклама

На записи видно, как исполнительница теракта прошла с сумкой в руке сквозь толпу. В какой-то момент она присела отдохнуть на уличную лавку. Вскоре она пошла дальше, но оставила на скамье взрывчатку. На обратном пути женщина часто оглядывалась, а после перешла на бег.

Все случилось 13 ноября на одной из самых оживленных пешеходных улиц Стамбула. В результате прогремевшего взрыва погибли шесть человек, еще 81 получил травмы различной степени тяжести. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал случившееся терактом. Турецкое МВД отказалось принимать слова соболезнования от властей США.

Полицейские задержали исполнительницу преступления. Ей оказалась гражданка Сирии, которая приехала в Турцию четыре месяца назад. Правоохранители установили, что она связана с сирийским подразделением Рабочей партии Курдистана, а также проходила обучение под руководством американских инструкторов.