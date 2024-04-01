Мир 01 апреля 2024, 08:16 Минздрав Палестины заявил о десятках найденных тел в больнице «Аш-Шифа» в Газе AFP: в больнице «Аш-Шифа» в Газе нашли десятки тел после отхода ЦАХАЛ Israel Defense Forces/XinHua / Global Look Press

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Министерство здравоохранения Палестины подтвердило, что на территории больницы «Аш-Шифа» в Газе после отхода израильской армии обнаружили десятки тел. Об этом сообщило агентство France-Presse.

«Министерство заявило, что десятки тел были найдены на территории комплекса», — отметили в издании.

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ЦАХАЛ вывел боевую технику с территории медицинского учреждения в палестинском анклаве, армия начала передислокацию на юго-запад города Газы.

Ранее из-за ударов израильских военных по жилому сектору в Рафахе погибли не менее 27 местных жителей. По информации агентства WAFA, армия Израиля также атаковала районы рядом с больницей «Аш-Шифа» в Газе. Представители ЦАХАЛ по громкоговорителю объявили о необходимости эвакуировать медицинский комплекс.

В марте Минздрав Газы озвучил число погибших в результате атак израильской армии. Число жертв от ударов ЦАХАЛ превысило 31 тысячу человек, из-за действий военных пострадали не менее 72 654 палестинцев.