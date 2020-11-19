Минздрав Дании заявил об исчезновении «норочьего» коронавируса

Мутировавший коронавирус, который был ранее обнаружен в норках на фермах Дании, исчез. Об этом сообщил местный Минздрав. Такой вывод они сделали исходя из оценок научно-исследовательского института Statens Serum Institut.

По данным ведомства, с 15 сентября в стране не зафиксировали ни одного случая заражения мутировавшим коронавирусом, сообщает агентство Reuters.

Накануне датское Управления ветеринарии и пищевых продуктов сообщило, что все норки, у которых был обнаружен коронавирус, уничтожены. Еще в начале ноября это проблемой озаботилась премьер-министр Дании Метте Фредериксен. После того как у 12 сотрудников фермы был обнаружен новый штамм коронавируса, она поручила уничтожить норок, чтобы не ставить под угрозу эффективность вакцины от коронавируса.

За этот период местное правительство успело извиниться за свое решение. Оказалось, что по закону они не имеют право так действовать и требовать от заводчиков убивать животных, в том числе и здоровых. Однако теперь в парламенте готовят проект, который при необходимости позволит идти на такие крайние меры. В любом случае государство пообещало возместить ущерб всем пострадавшим фермерам.