Минский суд отказал защите Сапеги в удовлетворении жалобы

На заседании городского суда в Минске суд отказал защите россиянки Софьи Сапеги в удовлетворении жалобы на ее задержание. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

«Рассмотрев материалы, руководствуясь статьями 144, 145 УПК, суд постановил: жалобу защитника, адвоката Филановича, на постановление суда Партизанского района города Минска от 28 мая в отношении Сапеги Софьи оставить без удовлетворения», — сказал судья.

Судья добавил, что постановление это окончательное и обжалованию не подлежит. Девушку на рассмотрение жалобы в суд не доставляли. Заседание проходило в закрытом режиме, а результат был оглашен публично.

Неделю назад в Белоруссии экстренно сел самолет Ryanair после сообщения о минировании. На борту находились Софья Сапега и Роман Протасевич. Девушка позже призналась, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личные данные силовиков. Протасевич считается основателем Telegram-канала Nexta. Оба канала признаны в Белоруссии экстремистскими.