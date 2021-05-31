Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о минировании

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Дублин — Краков, экстренно приземлился в Берлине из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом со ссылкой представителя аэропорта сообщило издание Bild.

На борту самолета находилось 160 пассажиров. Boeing 737 незапланированно приземлился в Берлине вечером 30 мая.

Самолет в аэропорту встретили правоохранители и сотрудники экстренных служб. Кинологи с собаками проверили багаж, который выгрузили на летное поле перед тем, как чемоданы доставили в аэропорт.

Самолет проверяли до раннего утра понедельника. Взрывчатых веществ и каких-либо подозрительных предметов на борту не обнаружили.

Пассажиров отправили в Краков на запасном самолете. Они вылетели около 03:00. Задержка рейса составила около восьми часов.

В Ryanair сообщили РБК, что об угрозе безопасности на борту экипажу лайнера сообщили немецкие диспетчеры. Капитан самолета после этого направился в ближайший аэропорт в Берлине.

Ранее 23 мая в Минске из-за сообщения о минировании экстренно посадили самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс.