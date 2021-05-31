Стало известно, когда Софье Сапеге предъявят обвинение

В понедельник гражданке России Софье Сапеге будет предъявлено обвинение. Ее арестовали после того, как самолет, в котором она находилась, экстренно сел в Минске.

«Сегодня, 31 мая, в 12:00 будет рассмотрена жалоба на задержание Софьи. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Белоруссии», — передало РИА «Новости» слова юриста.

По данным МИД РФ, девушка подозревается в совершении летом 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. На прошлой неделе в эфире государственного телеканала было показано видео, где Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личные данные силовиков. В МВД Белоруссии сообщили, что этот канал признан в стране экстремистским.

Также среди пассажиров борта оказался бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В Белоруссии против него завели несколько уголовных дел.