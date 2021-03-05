Минск направил Литве запрос на экстрадицию Тихановской

Генпрокуратура Белоруссии сообщила о том, что направила в Литву запрос о выдаче экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Ее хотят привлечь к уголовной ответственности «за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

Ведомство рассказало, что направило запрос в связи с действующим договором между странами о помощи в правовом вопросе по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года, сообщил The Moscow Post.

Генпрокуратура заявила, что в суд Гомеля было направлено уголовное дело на четырех доверенных лиц Тихановской. Следствие считает, что они были с ней в сговоре 5 августа прошлого года, встречались, обсуждали план по организации протестных акций в Гомеле. Также следствие утверждает, что они договаривались о захвате зданий администраций и исполнительных комитетов. Одного из фигурантов обвинили в публичном оскорблении представителей правоохранительных органов. Четверо были задержаны с 6 по 8 августа.

2 марта Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Тихановская объявлена в розыск по «гомельскому делу». Ведомство инициировало процесс ее экстрадиции.

Представители Тихановской отрицают ее причастность к массовым беспорядкам, которые начались после недовольства результатом выборов. В декабре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии начала против нее и других лиц уголовные дела.