Вильнюс отказался выдавать Тихановскую Минску

Власти Литвы отказались выдавать бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Экстрадицию политика ранее инициировали в республике.

Литовский МИД объяснил свою позицию тем, что страна не намерена выдавать подвергающихся политическим преследованиям людей. Об этом пресс-служба ведомства рассказала РИА «Новости».

«Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске это прекрасно знают», — подчеркнули в МИД.

На выборах белорусского президента в августе 2020 года, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Светлана Тихановская оказалась на втором месте. В стране начались массовые протесты и столкновения с силовиками, при которых погибли несколько человек.

По мнению оппозиции, именно Тихановская выиграла президентскую гонку. Несогласные с результатами выборов потребовали нового голосования и хотят, чтобы Запад расширил принятые против Минска санкции.

После выборов сама Тихановская уехала в Литву. Ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.