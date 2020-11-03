Тот факт, что Россия объявила в розыск экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую — чисто правовой вопрос. Так Москва выполняет свои обязательства перед Минском в рамках Договора государств-участников СНГ о межгосударственном розыске.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время интервью «Коммерсанту».

«Объявление же в розыск Светланы Тихановской — это чисто правовой вопрос. Речь идет о выполнении Россией своих обязательств по Договору государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года», — процитировала газета его слова.

Лавров отметил, что формированием и ведением «централизованного информационного массива межгосударственного розыска лиц» занимается Главный информационно-аналитический центр МВД России. Он делает это в рамках Межгосударственного информационного банка — Тихановскую внесли туда на основании запроса Белоруссии.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Митингующие выходят на улицы до сих пор — они не согласны с результатами выборов и требуют отставки действующего лидера и нового голосования.

30 октября глава Белоруссии заявил, что власти начнут применять к протестующим жестокие меры. «Газета.ru» напомнила, что президент подчеркнул — митингующим не стоит ждать никаких поблажек, потому что они нарушают закон.