Руководством биологических лабораторий, расположенных на Украине, занимались руководители подразделений и сотрудники Пентагона. Компоненты для дальнейшего использования присылали компании-подрядчики, связанные с сыном президента США Джо Байдена. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны США Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в распоряжении российских военных оказались новые документы, которые им передали сотрудники украинских биолабораторий. В ходе изучения материалов специалисты установили личности американских военных, принимавших участие в разработке биологического оружия.

«Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков. Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные компании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом», — заявил Конашенков.

Генерал-майор отметил, что в документах говорится о планах Киева использовать биологическое оружие с беспилотных летательных аппаратов против жителей Донбасса и россиян.

Ранее Министерство обороны России показало документы, из которых следовало, что на Украине работало около 30 биологических лабораторий на средства, выделенные Пентагоном. Специалисты оказались непосредственными участниками военно-биологической программы, в которой изучали возбудителей чумы и сибирской язвы. После начала специальной операции большую часть материалов из лабораторий вывезли, часть документов и опасных штаммов уничтожили.