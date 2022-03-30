Минобороны раскрыло планы Киева о применении биологического оружия

Власти Украины готовились к применению биологического оружия на территориях Донбасса и России. Для этого они планировали использовать беспилотники для распыления смертельно опасных веществ. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что вся эта информация есть в документах, которые российские военные получили от сотрудников биолабораторий. Конашенков добавил, что бумаги касаются секретной военно-биологической деятельности США на Украине.

«Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества», — отметил он.

Конашенков пояснил, что это дополнительные доказательства того, что Киев рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации.

Генерал-майор отметил, что при изучении документов удалось установить, что операцией руководили сотрудники Минобороны США, а созданием компонентов для биологического оружия занимались компании-подрядчики.

«Как показали журналистские расследования в западной прессе, данные кампании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом», — заявил Конашенков.

Он подчеркнул, что исследования опасных штаммов по заказу Пентагона в украинских лабораториях прекратились только с началом специальной операции. В документах также говорится, что испытания биологического оружия проводили на людях, которые получили серьезные риски для жизни. Все их личности скрыты.

Представитель Минобороны отметил, что более подробно о документах и новых фактах о работе биолабораторий на Украине расскажут в ближайшее время.

Командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов раннее отметил, что после начала специальной операции американцы вывезли большую часть материалов из биологических лабораторий, расположенных на Украине. Большую часть опасных штаммов они уничтожили.