Мир 27 мая 2023, 02:12 СБУ косвенно признала причастность к взрыву на Крымском мосту Глава СБУ Малюк указал на причастность Украины к взрыву на Крымском мосту piqsels

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Крымский мост является путем снабжения, поэтому для Украины было приоритетной задачей нарушить его работу. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил в интервью журналисту Дмитрию Комарову, опубликованному на YouTube.

На вопрос о причастности ведомства к взрыву на Крымском мосту, глава СБУ ответил, что российский объект представляет собой путь снабжения, работу которого Украина должна была сорвать.

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«Согласно нормам действующего законодательства Украины и международного, обычаев и традиций [ведения боевых действий], с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные меры осуществлялись», — сказал он.

Грузовик взорвался на Крымском мосту в октябре 2022 года. В результате четыре человека погибли. После взрыва обрушились два пролета автомобильной части переправы. Российская сторона признала произошедшее терактом.

Крымский мост полностью открыли после ремонта в феврале 2023 года. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал ускорить досмотр автомобилей на мосту, чтобы люди не стояли долгое время в пробках.