Мир 08 марта 2023, 13:19 Минобороны Украины опровергло сообщения западных СМИ о причастности Киева к диверсиям на «Северных потоках» Глава Минобороны Украины Резников: Киев не подрывал «Северные потоки» РИА «Новости»

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Украинские спецслужбы не имеют отношения к диверсиям на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом на полях неофициальной встречи министров обороны ЕС в Стокглольме заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Его комментарий размещен на сайте Еврокомиссии.

«Для меня это (публикации — прим. ред.) немного странно, потому что эта история не имеет к нам никакого отношения. Я полагаю, расследование официальных органов прояснит все детали. Это, конечно, „комплимент“ нашим спецслужбам, но это не наших рук дело», — сказал Резников.

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Ранее газета Zeit сообщила, что к подрыву «Северных потоков» могли быть причастны граждане Украины. По версии немецких следователей, судно, на котором доставили взрывчатку, арендовала компания из Польши. В свою очередь, арендаторы взяли плавсредство у украинцев.

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До этого The New York Times со ссылкой на новые разведданные сообщила, что к диверсиям причастна проукраинская группировка, связанная с высокопоставленными чиновниками Украины.