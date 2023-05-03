Мир 03 мая 2023, 09:36 Минобороны Турции анонсировало встречу по зерновой сделке 5 мая Минобороны Турции заявило о проведении встречи по зерновой сделке 5 мая РИА «Новости»

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Встречу России, Украины и Турции по зерновой сделке планируется провести в Стамбуле 5 мая. Об этом заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар, написало РИА «Новости».

По его словам, переговоры пройдут на уровне заместителей министров обороны государств. На встрече обсудят разные вопросы, включая зерновую инициативу.

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«Мы надеемся, что соглашение по зерну будет продолжаться без каких-либо заминок», — сказал Акар.

Он указал на желание Турции продлить действие зерновой сделки, поскольку «это соглашение очень важно для мира и стабильности в регионе, а также для нуждающихся стран».

Ранее западные СМИ сообщили о проведении очередного раунда переговоров в рамках зерновой сделки между представителями России, Украины и Турции 3 мая. Позже эту информацию опровергли в офисе Генерального секретаря ООН.

В марте Россия продлила действие зерновой сделки на 60 дней, ее срок истечет 18 мая. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стороны не устранили в полном объеме ограничения на поставку российских удобрений и сельскохозяйственной продукции. В ООН заявили, что ищут решение, которое позволит российским банкам проводить расчеты в рамках зерновой сделки.