Минобороны сообщило об успешных боях НМ ЛНР в Северодонецке и Рубежном

Группировка войск ЛНР минувшей ночью вела успешные бои против ВСУ с нескольких направлений внутри Северодонецка и города Рубежное. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Накануне представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил в эфире «360», что под контролем ВСУ пока остается несколько населенных пунктов. По его данным, противник еще задержался в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Попасной.

Филипоненко подчеркнул, что ВСУ занимают жилые дома, используют население фактически как живой щит. Это не дает Народной милиции реализовать весь военный потенциал, но усилия продолжаются.

«Начата работа по освобождению города Рубежное. Планомерно мы движемся к тому, чтобы освободить территории ЛНР», — добавил он.

В минувшую среду Народная милиция эвакуировала из-под обстрелов группу жителей этого города.