Силы ЛНР эвакуировали из-под обстрелов жителей Рубежного

Народная милиция ЛНР эвакуировала из-под обстрелов группу жителей города Рубежное в окрестностях Северодонецка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства республики Ивана Филипоненко.

Он отметил, что в ходе продвижения на Северодонецком направлении военнослужащие Народной милиции оказывают всестороннюю поддержку местному населению.

«Сегодня был организован гуманитарный коридор и вывоз из-под обстрелов местных жителей [Рубежного], которые находились там буквально в заложниках ситуации», — сказал Филипоненко.

Представитель ЛНР добавил, что украинская армия эвакуироваться местным жителям не позволяла.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что бойцы Луганской Народной Республики окружили украинские войска в Северодонецке и Лисичанске.