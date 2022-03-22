Минобороны сообщило о продвижении НМ ДНР в направлении Курахово

Силы НМ ДНР вклинились на несколько километров вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Солдаты НМ ДНР, по данным оборонного ведомства, ведут бои за овладение населенными пунктами Каменка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое. Кроме того, на направлении Курахово продвижение за ночь составило до пяти километров.

Согласно последним данным, вооруженные силы России развивают наступление. Они продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас российские военные борются с подразделениями 128-й украинской бригады.

Кроме того, за последние сутки российскими средствами ПВО были сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в числе которых один Bayraktar ТБ-2