Российские военнослужащие сбили 14 украинских беспилотников и уничтожили 9 танков

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в числе которых один Bayraktar ТБ-2. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков.

Также стало известно, что группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, уничтожено девять украинских танков, семь БМП и БТР.

Силами оперативно-тактической и армейской авиации за сутки удалось поразить 137 военных объектов Украины.

По данным Минобороны, ВС России продвинулись еще на шесть километров и взяли под контроль Урожайное. Идет бой с подразделениями 128-й украинской бригады. Подразделения ДНР уничтожили роту 53-й механизированной бригады и подразделения штурмового батальона 54-й бригады украинских войск. Войска ЛНР продолжают уничтожение подразделений 30-й бригады ВСУ и установили контроль над четырьмя населенными пунктами.

За время спецоперации на Украине (с 24 февраля) ВС РФ уничтожили 230 беспилотников, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня. Также из строя выведены 602 орудия полевой артиллерии и миномета и 1312 специальных военных автомобилей.