ВС России взяли под контроль Урожайное

Вооруженные силы России развивают наступление, они продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное в Донецкой области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения российских Вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное», — заявил на брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков. Его процитировало РИА «Новости».

Сейчас российские военные борются с подразделениями 128-й украинской бригады. В ДНР под контроль взята Марьинка и еще ряд населенных пунктов.

Конашенков добавил, что за сутки российская авиация поразила 137 военных объектов Украины. Среди них — две установки реактивных систем залпового огня, шесть пунктов управления и узлов связи, один зенитно-ракетных комплекс и 101 место скопления боевой техники.