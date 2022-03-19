Минобороны показало видео уничтожения склада вооружения ВСУ

Российский экипаж ударного вертолета Ка-52 уничтожил склад вооружения украинских военных. Видео с выполнением задачи показало Минобороны РФ.

«Кадры боевой работы экипажа Ка-52 с применением высокоточного ракетного комплекса „Вихрь“» — подписало ведомство, опубликованный в Telegram-канале ролик.

На кадры попал момент взлета вертолета, а также сама атака склада и возвращение воздушного судна на аэродром.

Ранее о боевой работе на одном из украинских аэродромом рассказал пилот ударного вертолета Ка-52. По словам военного, украинские объекты были замаскированы под гражданские машины. Летчику приходилось вызывать огонь на себя, чтобы экипажи видели, откуда ведется огонь и отрабатывали по ним.

Как предупредил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, украинские националисты готовят провокации с применением ядовитых химических веществ. Они заминировали хранилища с аммиаком и хлором на химическом заводе в Сумах и завезли емкости с токсичными химикатами в здание школы в поселке Котлярово Николаевской области.