Украинские националисты готовят провокации с применением ядовитых химических веществ в областях страны. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Сумах на химическом заводе „Сумыхимпром“ националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России», — привел слова Мизинцева ТАСС.

Генерал-полковник добавил, что вторая атака подготавливается в поселке Котлярово Николаевской области. Там националисты завезли емкости с токсичными химикатами в здание местной начальной школы. Ядовитые вещества планируют подорвать при подходе российских военных.

«Мы заранее предупреждаем весь цивилизованный мир и международные организации о подготовленных циничных провокациях украинских властей, в которых, если они будут реализованы, опять обвинят российских военнослужащих», — заявил Мизинцев.

Он напомнил, что подобное ранее уже происходило. Также он подчеркнул, что провокации организовываются при прямой поддержке США и стран ЕС, рассматривающих Украину в качестве инструмента антироссийской политики.