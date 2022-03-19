«Маскировались под гражданские машины». Летчик Ка-52 рассказал о боевой работе на украинском аэродроме

Передовая группа ударных вертолетов Ка-52 обеспечивала высадку десанта на военном аэродроме на Украине. О боевой работе рассказал один из российских летчиков.

По словам летчика, вертолеты Ка-52 пришли на аэродром первыми. При первой атаке военный уничтожил украинский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК).

«Объекты были весьма хорошо замаскированы, поэтому приходилось вызывать огонь на себя, чтобы экипажи видели, откуда ведется огонь и отрабатывали по ним. Объекты были замаскированы под гражданские машины», — сообщил он в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

По слова мужчины, украинские военные останавливали обычные автомобили на дороге и прикрывались ими. Всего летчик зафиксировал 18 пусков ПЗРК.

«Вертолет справился, хотя получили зенитной артиллерией повреждения главного редуктора и левого двигателя. Нашей группой было уничтожено шесть зенитных установок, ПЗРК мы даже посчитать не смогли», — отметил он.

Экипаж совершил вынужденную посадку и держал круговую оборону до прибытия второй ударной группы вертолетов.