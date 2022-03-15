Опубликованы кадры с нанесением ударов вертолетами ВКС РФ в ходе спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры с нанесением ударов вертолетами ВКС РФ по украинской военной технике и живой силе. С начала операции российские военные уничтожили 145 беспилотников, 1298 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 469 орудий полевой артиллерии и минометов и более 1000 единиц военной автомобильной техники ВСУ.

Накануне на территории завода «Антонов» вблизи Киева российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по подразделениям ВС РФ.

В Минобороны отмечали, что ВСУ продолжают применять тактику террора, используя наиболее разрушительные виды оружия против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Отдельно в ведомстве обратили внимание на то, что западные страны поощряют участие своих граждан в качестве наемников на Украине. Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан лежит только на руководстве этих стран, добавили в министерстве.