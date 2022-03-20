Минобороны показало видео с уничтожением танка ВСУ из ракетного комплекса «Вихрь»

Российские военные уничтожили танк Вооруженных сил Украины противотанковым ракетным комплексом «Вихрь». Видео с этим моментом показало Министерство обороны РФ.

На кадрах видно, как звено вертолетов Ка-52 поднимается в воздух, а затем с расстояния свыше семи тысяч метров бьет по противнику, не входя в зону поражения систем ПВО.

Специальная военная операция России на Украине продолжается 25-й день.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет проявлять инициативу по налаживанию отношений с западными странами. Дипломат считает, что они сами загнали себя в тупик.