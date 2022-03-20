Спецоперация на Украине, день 25-й. Онлайн

Спецоперация ВС РФ на Украине продолжается уже 25-й день. «360» следит за главными событиями в режиме онлайн.

09:05 Семь мирных жителей пострадали в результате обстрелов украинских военных. Четверо из них — жители Мариуполя, одна пострадавшая — из Новотроицкого, также получили ранения женщина из Владимировки и мужчина из населенного пункта Мирное.

09:01 Представитель ДНР в СЦКК заявило о новых обстрелах Донецка со стороны ВСУ.

08:26 Украинские вооруженные формирования обстреляли школу в городе Рубежное во время эвакуации людей, сообщили в Народной милиции ЛНР. По данным ведомства, инцидент зафиксировали 19 марта.

08:09 В Первомайске из-за обстрела со стороны ВСУ получил повреждения Первомайский электромеханический завод им. К. Маркса, заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.

08:01 Более 75 тонн гуманитарной помощи доставили жителям Херсона российские военнослужащие.